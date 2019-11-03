محمد رجائي يوضح خطة تطوير حدائق الحيوانات

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوانات، إنه تم البدء في خطة لتطوير الحدائق من حوالي 3 سنوات، كلها على مستوى وزارة الزراعة التي كانت تعاني من إهمال لفترة شديدة، مثل الإسكندرية وطنطا.



وأضاف رجائي، في حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن المرحلة الأولى تمت في الإسكندرية لأعمال المساحات الخضراء وتطوير المباني ودورات المياه، والمرحلة الثانية للتطوير خلال العام الحالي في الإسكندرية وطنطا لأنها حدائق عريقة وتاريخية وتستحق الاهتمام، لافتا إلى أنه تم العمل بشكل متطور وملحوظ في حديقة الفيوم.



وذكر رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوانات، أن الحديقة اليوم أصبحت سماتها نظافة وصحة الحيوانات، بالإضافة إلى تربية حيوانات جديدة.

