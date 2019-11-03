افتتاح مؤتمر "صحة أفضل ومستقبل أجمل" لخدمة أهالي سيوة

افتتح المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة مطروح، نائبا عن محافظ مطروح، مؤتمر مشروع الطريق 2 بعنوان "صحة أفضل ومستقبل أجمل" وإطلاق إشارة بدء المشروع الذي تنفذه جميعة سيوة لتنمية المجتمع المحلي وحماية البيئة بالتعاون مع محافظة مطروح.



وذلك بمشاركة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية وجمعية شروق، بهدف خدمة أهالي سيوة في قطاعات الصحة ومياه الشرب وتدريب وتأهيل الشباب والمرأة بالواحة على الصناعات الحرفية وتوفير مورد اقتصادي لهم ويتم تنفيذه على عامين بتكلفة 7،3 مليون جنيه.



وأكد "أبو غنيمة" على دعم وتشجيع محافظة مطروح لتلك المشروعات والمبادرات الهادفة، خاصة الإنسانية منها لما لها من دور عظيم يبرز مدى التكاتف بين كافة مؤسسات المجتمع والتعاون من أجل خدمة المواطن في كافة أنحاء محافظة مطروح.



وأوضح: أن المشروع يهدف إلى خدمة أهالي سيوة في عدة قطاعات، منها في قطاع الصحة، حيث مستهدف إنشاء معمل خاص بالأنيميا المنجلية تحت إشراف مديرية الصحة ونشر التوعية بخطورتها وكيفية التغلب عليها مع عمل مسح شامل للتخفيف من معاناة الكثير من أهالي سيوة، ومدى أهمية الارتقاء بالدور التدريبي في مجال المشروعات الصغيرة اعتمادا على المكونات البيئية في الواحة، ومنها صناعات الكليم اليدوي والجريد والمعاملات الزراعية والإسعافات الأولية، وتصميم تركيب الشبكات الكاميرات بما يعود بالنفع الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل للمرأة والشباب بالواحة.



وأضاف: أنه تم إنشاء 4 وحدات معالجة لمياه الشرب بمناطق أغورمي والمراقى والجاري وعين صافي بسيوة وتدريب الشباب ورفع كفاءتهم على كيفية العمل بقطاع المياه من خلال تدريب 60 شابا، ورفع كفاءة 40 من العاملين بشركة المياه مع نشر التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.



جاء ذلك الافتتاح بحضور الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ونائب رئيس مدينة سيوة، ومشايخ وأهالي الواحة، وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية المعنية.