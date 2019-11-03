ضبط مصنع أسلاك كهربائية غير مرخص بمنشأة القناطر

تمكنت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، من ضبط صاحب مصنع أسلاك كهربائية بدائرة القسم لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتصنيعه الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر مستخدمًا علامة تجارية مقلدة.



وعثر بداخل المصنع على 6215 بكرة ولفة سلك نحاس مختلفة الأنواع والأحجام، 25 جوال خام بودرة بلاستيك، كمية كبيرة من "الإستيكرات"، ماكينة تغليف، ماكينة طباعة، ماكينة سحب نحاس، وماكينة تسييح بلاستيك.



بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مستخدمًا علامة تجارية مقلدة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.