التحقيق مع تشكيل عصابي لسرقة المساكن في التجمع

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، التحقيق مع عاطل اشترك مع شقيقه في تكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن في التجمع.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من العقيد سمير مجدي مفتش قطاع القاهرة الجديدة، بورود معلومات لمباحث قسم شرطة التجمع الخامس بتكوين عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وسبق إتهامه في 10 قضايا، تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع شقيقه، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، وأنهما وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن.



بإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب منها سرقة "200 ألف جنيه، 35 ألف يورو، 9 آلاف دولار، 2 هاتف محمول من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول".



كما اعترفا بسرقة 2 جهاز لاب توب، و3 هارد ديسك من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، 2 جهاز لاب توب و35 ألف جنيه، من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.



وأضافا باستبدال بعض من العملات الأجنبية المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – ومقيمان بدائرتى قسمى شرطة مصر القديمة بالقاهرة والعمرانية بالجيزة.



أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين الأول والثانى أيداها، وأقرا بعلمهما بكون المبالغ المالية من متحصلات حوادث سرقة، وتم بإرشاد المتهمين ضبط مبالغ مالية قدرها "764.800 ألف جنيه، 5520 يورو" من متحصلات وقائع السرقة، 2 هاتف محمول، 2 جهاز كمبيوتر لاب توب.



وأضاف أحد المتهمين بشرائه 3 هواتف محمولة من متحصلات وقائع السرقة - ضبطت بإرشاده - وباستدعاء المجني عليهم تعرف اثنين منهم على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وقرر الثالث بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة.