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مصر

السياحة تروج لمتحف المصرى الكبير ببورصة لندن

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:19 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
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تشارك وزارة السياحة غدا الاثنين، فى بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019" World Travel Market" التى تعتبر ثاني أهم البورصات السياحية التى تعقد على مستوى العالم ويحرص المهتمين بسوق السياحة والسفر على المشاركه فيها.

وستشارك الوزارة بجناح يتكون من طابقين دور أرضي مساحته 630 م2 ودور علوي تبلغ مساحته ما يزيد عن 100م2، ويبلغ عدد العارضين المشاركين بالجناح المصرى نحو 56 منشأة سياحية، منها 28 فندق و27 شركة من بينهم شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويخصص الجناح لكل شركة شاشة منفصلة يتيح لها عرض المادة الخاصة بها.

وتروج الوزارة من خلال مشاركتها لكل مقصد سياحي على حدة Branding By Destination، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM2020، وحملة People 2 People.

وتشهد البورصة سنويًا مشاركة ما يقرب من نحو 5000 شركة عارضة من كبـرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى بحضور أكثـر من 30000 زائر من المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيـرة خلال فترة انعقاد المعرض.
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