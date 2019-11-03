ضبط 372 مخالفة تموينية في الأقصر

شنت مباحث التموين، خلال شهر أكتوبر الماضي، العديد من الحملات التفتيشية على المحال التجارية، والتي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، وذلك لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط.



وأوضح العقيد محمد فاضل، رئيس قسم مباحث التموين، أنه تم تحرير 372 قضية متنوعة، تتضمن 13 قضية سلع منتهية الصلاحية، و194 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و24 قضية تراخيص، و69 قضية شهادات صحية، وقضيتى تجميع دقيق بلدي مدعم، بإجمالي 5.050 طن، و17 قضية مضبوطات دون فواتير، و6 قضايا سلع مجهولة المصدر، و11 قضية عدم ممارسة النشاط، وقضية تجميع 40 كيلو سكر تمويني، و8 قضايا ذبح خارج السلخانة، و4 قضايا تجميع سماد زراعي، و8 قضايا تجميع مواد بترولية، بإجمالي 385 لترا وأسطوانة بوتاجاز، وقضيتى تجميع أرز تمويني، بإجمالي 93 كيلو.



بالإضافة إلى تحرير عدد 13 تقرير مخالفة من خلال مرور لجان التموين على المخابز البلدية، وتضمنت مخالفتي عدم نظافة أدوات العجين، 3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات توقف عن الإنتاج، 2 مخالفة تصرف في حصة الدقيق، 3 مخالفات عدم وجود سجل الزيارات، وبذلك يكون بلغ حجم المضبوطات 9.566 طن مضبوطات متنوعة.



وأكد فضل أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيرا إلى تكثيف الحملات التفتيشية على كافة مراكز وقرى المحافظة لتحقيق الانضباط اللازم بالأسواق.



جاء ذلك في ضوء توجيهات محافظ الأقصر واللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، لضبط الأسواق، وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.