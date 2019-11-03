حبس عاطل سرق هواتف لاعبي كرة قدم

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبي أحد الفرق الرياضية أثناء لعبهم مباراة لكرة القدم بمركز شباب البدرشين.



وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بسرقة هواتف عدد من لاعبي فريق لكرة القدم، من الغرفة الخاصة بتغيير الملابس أثناء انشغالهم في لعب المباراة.



بفحص كاميرات المراقبة، توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

