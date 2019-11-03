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توك شو

أول ظهور لسلمى الشاذلي بعد فوزها ببطولة الجمهورية للجودو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:16 ص
سلمى الشاذلي
سلمى الشاذلي
ياسمين عباس
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قالت بطلة الجودو سلمى الشاذلي، الفائزة بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو، إنها في طفولتها لعبت عدد من الرياضات منهم السباحة والجودو وكرة اليد، حيث بدأت سباحة منذ عمر 6 شهور، بينما بدأت الجودو في 2002 وكان عمرها وقتها 4 سنوات.

وأضافت "الشاذلي"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن بطولة الجمهورية من أغلى الميداليات على قلبها لأنها أصيبت قبلها بأكبر إصابة في حياتها، ولكن لم تستسلم واستمرت في التدريبات والعلاج حتى تمكنت من المشاركة والفوز بالبطولة، متمنية حصولها على الميدالية الأولمبية في باريس 2024.

ومن جانبها، أكدت سحر عبد الرحمن، والدة اللاعبة سلمى الشاذلي، أنها كانت في غاية الخوف على ابنتها أثناء المباراة بسبب إصابتها، ولكن "سلمى" شخصية قوية وتتحدى كل الصعاب في الدراسة والرياضة، حتى أنها كانت طالبة مثالية في الجامعة.
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