7 ملايين جنيه خسائر "العربية للشحن والتفريغ" بالربع الأول

كشفت المؤشرات المالية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن تراجع خسائرها بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام المالي "2019-2020"، على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في افصاحها للبورصة، اليوم الأحد، أنها حققت خسائر بلغت 7.09 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 8.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018-2019.



وحققت الشركة خلال العام المالي 2018-2019، خسائر بقيمة 22.7 مليون جنيه، مقابل 26.8 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي المقارن.