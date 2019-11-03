علاقة شذوذ جنسي تسجن أستورجي 7 سنوات

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد وفيق طه، اليوم الأحد، بمعاقبة أستورجي بالسجن 7 سنوات، لاتهامه في القضية رقم 32278 جنايات فاقوس لسنة 2015، بقتل صديقه بسبب وجود علاقة شذوذ بينهما وتصويره من قبل المجني عليه وهو عارٍ.



كان مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "كمال. ك. ال" عامل، جثة هامدة داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة فاقوس، مصابًا بكسور وجروح غائرة في الرأس.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه "ياسر. ال.ع" 22 سنة، أستورجي، مُقيم بقرية "السلاطنة الفدادنة" بدائرة مركز شرطة فاقوس، حيث تبين وجود علاقة شاذة بينهما، وأن المجني عليه صور المتهم بهاتفه عاريًا ونشر الصور على أهالي قريته، وحينما علم المتهم ذهب إلى مسكن المجني عليه وانهال على رأسه بسلاح "ننشاكو خشب" وأنهى حياته.



تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.