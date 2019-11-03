"مصر الجديدة" توافق على زيادة رأس المال إلى 333.7 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على زيادة رأس المال المصدر من 111.2 مليون جنيه إلى 333.7 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.



وأوضحت الشركة في افصاحها للبورصة، اليوم الأحد، أنه تقرر زيادة رأس المال من خلال أسهم مجانية للمساهمين بنسبة 1:2 كزيادة ناتجة عن الأرباح المحتجزة للشركة والمذكورة في القوائم المالية عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2019.



وبحسب مصر الجديدة، تقرر زيادة رأس المال إلى 333.7 مليون جنيه، موزعة على 890 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.



يشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة أقرت أغسطس الماضي إسناد إدارة الشركة إلى أخرى ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري، استرشادًا بالشروط الأساسية للتعاقد الواردة بالإعلان المرتبط باستحواذها على 10 بالمائة من أسهم الشركة ضمن عملية طرح حصة حتى 25 بالمائة من الأسهم المملوكة للقابضة للتشييد والتعمير.