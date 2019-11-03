بعد إصابة تلميذ بالجيزة.. أعراض "الغدة النكافية" وطرق الوقاية

أثار إصابة تلميذ بمرض "الغدة النكافية " داخل مدرسة بمحافظة الجيزة، الرعب فى نفوس أولياء الأمور، ونستعرض أعراض المرض فى التقرير التالى:



ارتفاع في درجة الحرارة، فقدان الشهية، صداع، تورم في الوجه من ناحية الغدد اللعابية،ألم مصاحب للبلع والكلام وشرب العصائر الحمضية، ومن الممكن ان تحدث الاصابة لكلا الجانبين".



ووفقًا لبعض الاطباء فأن الوقاية تتطلب تناول التطعيم المضاد للمرض، ويعطي للاطفال من سن 12 الي 15 شهرًا.



تأتي الغدة النكافية مرة واحدة لان الاصابة تقي من تكرر الاصابة فيما بعد، فإذا كنتِ متأكدة من تناول طفلك التطعيم عليكِ بالذهاب الي الطبيب حتي يحدد الجرعات التي يمكن ان تعطيها للطفل للوقاية من الغدة النكافية.



وللعلاج من هذا المرض تقدم "الدستور" عدة نصائح لأولياء الامور:



-اذا ظهرت تلك الأعراض علي طفلكِ، عليك التوجة إلي الطبيب للتشخيص واعطاء العلاج.



- عليكِ الإلتزام بالجدول الزمني للتطعيمات لدي الطفل عند ولادته، فهذا يقيه من التهاب الغدة النكافية.

