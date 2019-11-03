أسرار رشاقة عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر

تتمتع عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر بجسم ممشوق وبشرة متوهجة صافية، يبلغ طول كيندال 1.78 متر، ووزنها هو 54 كيلوجراما، ما يجعل رشاقتها حلمًا لكل فتاة، وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ24، يوم 3 نوفمبر، نوضح في تلك السطور سر حفاظها على حيويتها الدائمة، حسب ما قالته لموقع womens health:

- تناول الفراولة والتفاح حتى يعطي الشعور بالشبع.

- الحصول على القدر الكافي من النوم ما لا يقل عن 7- 8 ساعات يوميًا.

- بدء يومها بتناول كوب من شاي الديتوكس.

- تحرص على ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي.

- تعتمد فى قائمة طعامها على البروتينات، والكربوهيدرات الجيدة، والدهون المفيدة، والفاكهة الطازجة، والخضروات بالقدر المناسب.

- تتجنب الأطعمة المصنعة وتتجه للطبيعي منها.

- شرب كميات كبيرة من المياه وشاي الديتوكس.



- أما الأطعمة المحظورة في نظام كيندال جينر الغذائي: الأغذية المصنعة، الأغذية التي تحتوي على المواد الحافظة، المشروبات الغازية.

