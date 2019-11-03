عمومية "مصر بني سويف " تقر نظام التصويت التراكمي في الانتخاب

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت على تعديل احدى مواد النظام الأساسي للشركة.



وأوضحت الشركة في افصاحها للبورصة، اليوم الأحد، أن الجمعية أقرت الانتخاب بأسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، على أن تكون مدة انتخاب مجلس الإدارة 3 سنوات.



وسجلت مصر بني سويف صافي ربح بلغ 241.49 مليون جنيه خلال 2018، مقابل 110.61 مليون جنيه أرباحًا خلال 2017.



يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 29.53 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 125.9 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وتراجعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر حيث سجلت 435.97 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 619.08 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.