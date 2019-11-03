تجريع عقار البلهارسيا لتلاميذ الابتدائية بريف الإسكندرية

صرح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بدأت اليوم الأحد، حملة تجريع عقار علاج البلهارسيا لتلاميذ المدارس الابتدائية.



وأضاف: "وذلك في المناطق ذات نسبة الانتشار المرتفعة للبلهارسيا بريف منطقتي المنتزة والعامرية، تطبيقا لاستراتيجية وزارة الصحة في القضاء على المرض ومحاصرة بؤر الإصابة بين الأهالي والتلاميذ بالريف".



وقال الدكتور هشام الفيشاوي، مدير عام إدارة مكافحة الامراض المتوطنة، إن الحملة تستهدف ثلاثة آلاف تلميذ بثلاث مدارس ابتدائية، يتجرع كل تلميذ عقار "برازيكواننل" على هيئة أقراص تقدر حسب الطول أو الوزن، كما بدأت فرق الثقافة الصحية عملها اعتبارا من اليوم للتوعية التلاميذ بأخطار البلهارسيا وطرق تجنب العدوى بها.



جدير بالذكر أن تلك الحملة تعد استكمالا للحملة التي بدأت منذ أسبوعين لتجريع أهالي القرى ذات نسب الانتشار العالية للبلهارسيا.