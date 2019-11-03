"قصور الثقافة" تواجه التطرف بفعاليات فنية بالمنيا

انطلقت فعاليات الأسبوع الأول من المرحلة الثانية من البرنامج الثقافي والفني الشامل لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، فرع المنيا، بقرية بنى عامر فى مركز العدوة.



وتضمن البرنامج عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ويستمر حتى 7 نوفمبر الجارى، شملت فعاليات اليوم الأول، عرضا فنينا لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا التى تغت بكوكتيل من الأغانى الوطنية منها "وطنى، ياحببتى يامصر" مع المايسترو عصام الشاذلى.



يُذكر أن فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا أنشئت عام 1996 وشاركت فى العديد من المهرجانات، كما شاركت فى جميع ليالى رمضان الثقافية داخل المحافظة وخارجها.