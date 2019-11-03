تداول 399 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، في بيان له اليوم الأحد، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة اليوم شهدت تداول 399 شاحنة بضائع و40 سيارة.



حيث شهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة 3 سفن وهي القاهرة والحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء سفن Tokyo sbirit وأمانة وعزيز اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع استقبال السفينتين آيلة وبريدج.