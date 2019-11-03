ضبط مصنع قطع غيار سيارات دون تراخيص في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على مسئول مصنع قطع غيار سيارات دون إجراءات تراخيص بشبرا الخيمة.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد ضبط مسئول مخزن لتجارة قطع غيار السيارات "دون ترخيص" بشبرا الخيمة ثان لتجميعه (13112) ألف قطعة غيار سيارات، ذات منشأ أجنبي دون فواتير، وإعادة تعبئتها وتدوين عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات ذات منشأ أجنبي عن طريق دمغ بلد المنشأ على القطعة بماكينة ليزر "خلافا للحقيقة" لتضليل الجهات الرقابية.



وضبط 2 جهاز كمبيوتر وطابعة ليزر بالإضافة إلى كميات من العبوات الفارغة والاستيكرات مدون عليها ماركة مقلدة تمهيدا لطرح المنتج النهائى للبيع بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.