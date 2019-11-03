موعد اجازة المولد النبوي الشريف في مصر 2019 «القطاع العام والخاص»

ينتظر العاملين في القطاع العام والخاص إصدار موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2019، والتي أُعلن الجزء الثاني منها من قبل وزارة القوى العاملة فيما يخص القطاع الخاص في الدولة.



ويتسائل الكثير عن إعلان موعد اجازة المولد النبوي خاصة لتوافقها مع إجازة أسبوعية رسمية وهي السبت 9-11-2019، يحصل عليها أغلب العاملين في الدولة سواء في دواوين الوزارات المختلفة والوحدات المحلية.





موعد اجازة المولد النبوي 2019



يصادف المولد البنوي الشريف يوم 12 ربيع أول 1441 الموافق السبت 9 نوفمبر 2019، وبهذه المناسبة سوف يصدر مجلس الوزراء المصري بيان يؤكد فيه أن يوم المولد النبوي إجازة رسمية مدفوعة الأجر في القطاع الحكومي والخاص، وتشمل الإجازة الجامعات والمدارس وكافة الوزارات.





الإجازة الرسيمة للمولد النبوي



من المنتظر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلال الساعات المقبلة بإصدار قرار يتم نشره بالجريدة الرسمية يتضمن تحديد اليوم الذي سيحصل عليه العاملين في الدولة إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.



ويتوقع عدد كبير من المواطنين أن يكون السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر 2019 إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولأن يوم السبت إجازة أسبوعية فإن عدد كبير من العاملين في الدولة يتمنون أن يتم منح يوم الأحد بديلًا عن السبت كإجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 2019.