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مصر

القوى العاملة: تعيين 2401 شاب بالقطاع الخاص بالقليوبية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:27 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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بلغ عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالقليوبية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2401 معينا، منهم 39 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من بين 7232 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 279 فرصة عمل تم إتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية.

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا بذلك من فتحي دسوقي مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 2020 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 1956 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، فضلا عن توثيق 5 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و31 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وذلك خلال سبتمبر 2019.

وقال مدير المديرية، إنه في مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 129 تصريحًا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 32 مؤهلات عليا، و54 متوسطة، و5 فوق المتوسطة، و38بدون مؤهل.

وأشار دسوقي، إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 16 ألفا و78 عاملا، وبلغ إجمالي ما تم صرفه لرعاية هذه الفئة مليونا و507 آلاف جنيه، منها 184 ألفا و400 جنيه للمناسبات والأعياد، و23 ألف جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات من "زواج وولادة وعمليات جراحية".

وقال، إنه تم التفتيش على 494 منشأة في مجال تفتيش العمل دوريا، وبلغت الحملات التفتيشية النهارية 34 حملة علي 50 منشأة، وبلغ عدد المحاضر ضد المنشآت المخالفة 363 محضرا، كما تم إجراء التفتيش على 397 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبلغت المخالفات التي حرر لها محاضر 179 محضرًا، كما بلغت الشكوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 167 شكوي تم تسوية 19 شكوى وديا وإحالة 51 للقضاء، وحفظ 20 شكوى، ومازالت هناك 77 شكوى تحت البحث والدراسة.

وتابع مدير المديرية قائلا، "في مجال المرأة والتفتيش على عمل الطفل تم التفتيش على 36 منشأة وجاءت 21 منشأة مستوفاة، وتم إنذار 15 منشآة مخالفة لقانون العمل والطفل في هذا المجال وتم تحرير 7 محاضر، وبلغ عدد الأطفال الذين شملهم التفتيش 50 طفلا، كما تم عقد 9 ندوات لتوعية العاملات فى مجال تنظيم الأسرة بالمشكلة السكانية".
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