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تكنولوجيا

القرصنة تخفي تصنيف 20 مليون تطبيق على "آب ستور"

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشف تقرير أعدته إحدى شركات دراسة أسواق التطبيقات الرقمية عن اختفاء تصنيف أكثر من 20 مليون تطبيق على متجر "آب ستور" الإلكتروني التابع لشركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل"، نتيجة تعرض المتجر لعملية قرصنة معلوماتية خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير الذي أعدته شركة "آب فيجرز" لأبحاث سوق التطبيقات، فإن تصنيف الكثير من التطبيقات والألعاب التي طورتها شركات كبرى مثل "جوجل" و"مايكروسوفت" و"هولو" و"ديزني" وسلسلة مقاهي "ستارباكس" الأمريكية بسبب هذا العملية. وبحسب شركة "آبل" فإن عملية القرصنة بدأت يوم 23 أكتوبر الماضي، وتم حل المشكلة يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب شركة "آب فيجرز" فإن هذه المشكلة أثرت على مستخدمين في 155 دولة، حيث كانت الولايات المتحدة الأشد تضررا منها بحذف تصنيف أكثر من 10 ملايين تطبيق فيها.

وجاءت أستراليا في المركز الثاني في قائمة الدول المتضررة حيث اختفى تصنيف 2.7 مليون تطبيق.
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