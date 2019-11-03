معهد الكبد يحذر من استخدام ماكينات الحلاقة وأدوات طبيب الأسنان بدون تعقيم

قال الدكتور محمد إسماعيل، مدير معهد الكبد، إن مصر ستتسلم شهادة خلوها من "فيروس سي" في اجتماع جمعية "الصحة العالمية"، وتعني أن المصريين قادرون على عمل ما يريدون بتقنية وترتيب وتنظيم كما كان في مبادرة "100 مليون صحة".



وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن عملية انتشار مبادرة 100 مليون صحة في الدول الإفريقية بداية نجاحات مصر، وعمل المعهد لا يقتصر على علاج الفيروسات الكبدية فقط، موضحًا أن هناك حملة توعوية وكتيبات ومجلات شبه دورية بها معلومات لزراعة الكبد وغيرها.



وتابع أنه لا بد من تجنب الممارسات المسببة لفيروس سي والفيروسات الكبدية بشكل عام، مؤكدًا أن استخدام الآلات الحادة المنتشرة من شخص لآخر مثل ماكينات الحلاقة أو السرنجات الملوثة واختيار طبيب الأسنان الذي لا يقوم بتعقيم أدواته بطريقة صحيحة كل هذا يؤدي إلى الإصابة بالفيروسات.



