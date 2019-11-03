تعيين 12 أستاذا بـ3 كليات في جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط برئاسة الدكتور طارق الجمال، على تعيين 12 أستاذًا بكليات الطب والعلوم والتربية الرياضية.



حيث نصت القرارات على تعيين 5 أساتذة بكلية الطب، وهم: الدكتورة علا عبد الحليم محمد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وكلا من الدكتورة حنان الديك محمد، والدكتورة أمل محمد إبراهيم بقسم الطفيليات الطبية، والدكتورة هبة كمال محمد بقسم التشريح الآدمي وعلم الأجنة، والدكتور محمد مقبول أحمد مقبول بقسم جراحة التجميل بالكلية.



وشملت القرارات تعيين 4 أساتذة بكلية التربية الرياضية، وهم: الدكتورة منى عبد المنعم عبد المعبود بقسم الإدارة الرياضية والترويح، والدكتور صالح عبد الجابر مهران بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة، والدكتور محمود فاروق صبرة بقسم علوم الصحة الرياضية، والدكتور وليد ابراهيم أحمد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بالكلية.



كما تضمنت القرارات تعيين 3 أساتذة بكلية العلوم وهم كلًا من: الدكتور عبد الباسط عبد الحميد محمد والدكتور على محمد صديق بقسم الرياضيات، والدكتور عماد عبد العزيز أحمد بقسم علم الحيوان والحشرات بالكلية بالجامعة.