مصر للطيران الناقل الرسمي لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا

تقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF فى مصر خلال الفترة من 8 – 22 نوفمبر الجارى مصر للطيران الناقل الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما.



يأتي ذلك في إطار اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران برعاية الأحداث والبطولات الدولية التي تستضفيها مصر، للمشاركة في خروجها بالشكل اللائق لمكانة مصر الدولية والإقليمية.



وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا منتخب مصر في المجموعة الأولى مع مالي والكاميرون وغانا وتضم المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.. هذا واستعدت مصرللطيران بفرق عمل لاستقبال المنتخبات المشاركة في البطولة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها.



يذكر أن مصر للطيران هي الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية لكرة القدم وراعي الكرة المصرية.