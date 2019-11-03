نائبة تتقدم باستجواب لإنقاذ صناعة الأثاث الدمياطي

هاجمت الدكتورة غادة صقر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر دمياط، وزير التجارة والصناعة، بسبب ما وصل إليه حال صناع الأثاث بدمياط، وهي الصناعة الرئيسية بالمحافظة، حيث قدمت النائبة طلب استجواب للوزير تتهمه من خلاله بالتهرب من مسئوليته عن صناع الأثاث.



وطالبت صقر في تصريحات لها بضرورة تحويل مدينة دمياط إلى منطقة حرة لتشجيع الاستيراد والتصدير والترويج لصناعة الأثاث، خاصة مع غلق أكثر من 40 ألف ورشة أثاث وتسريح العمال منها -على حد قولها.



وطالبت النائبة بضرورة مراجعة سياسات الاستيراد والتصدير، خاصة للمنتجات الوطنية مثل صناعة الأثاث لدعمها والترويج لها وإعادتها لسابق عهدها.