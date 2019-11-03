250 ألف تعويضا عن الوفاة والعجز الكلي في القانون الجديد

كشف النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل التعديلات المقدمة منه على القانون 72 لسنة 2007 والخاص بالتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية، والتعويض المباشر عن حوادث السيارات، والمقرر مناقشته خلال جلسات اللجنة الاقتصادية خلال جلساتها الأسبوع الجاري.



وأوضح النائب في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه قدم تعديلات على المادة 8 من القانون، لزيادة قيمة التعويض الملزمة به شركات التأمين من 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي الناتجة عن حوادث السيارات، إلى 250 ألف جنيه.



وأضاف: «شركات التأمين رفعت شرائح التأمين الخاصة به أكثر من مرة في الآونة الأخيرة دون أن تزيد قيمة التعويض وقت الحادث والضرر كما أنها تأخذ شريحة تأمينية عن ترخيص أي مركبة آلية، وهو ما يتطلب معه زيادة القيمة التي يتلقاها أسرة القتيل أو المصاب بشلل كلي، بعد الحادث».



وتابع أن قيمة الـ40 ألف جنيه أصبحت غير مناسبة كتعويض عن الوفاة أو العجز الكلي ومن ثم تقدم بتعديلاته على القانون لزيادتها إلى 250 ألف جنيه.



وأشار إلى أنه كذلك رفع قيمة التعويض عن إتلاف ممتلكات الغير في نفس القانون من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، وذلك حتى يتمكن صاحب الممتلكات من تصليحها مرة أخرى.