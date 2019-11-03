استشاري ينصح بعدم تقليم النخيل في الوادي الجديد

نصح المهندس يوسف دياب من مركز بحوث الصحراء واستشاري نخيل بالوادي الجديد، بعدم تقليم النخيل هذه الأيام، نظرا لانتشار ونشاط الإصابة بسوسة النخيل الحمراء بالعديد من المناطق والقرى الموجودة بالمحافظة، والاكتفاء برش النخيل وكذلك التسميد الأهم في هذه المرحلة لعدم نشر الإصابة للمزارع الأخرى.



وأكد دياب أنه جاري إعداد ندوات إرشادية بجميع مراكز الإرشاد الزراعي وجميع الجمعيات الأهلية والخيرية، وكذلك جمعيات التنمية، لتوعية المزارعين على الميعاد المناسب للتقليم وأهمية الرش في هذه الأيام للقضاء على سوسة النخيل الحمراء التي تهدد مستقبل نخيل الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس محمد كامل محمد مدير عام الإدارة الزراعية بالداخلة، وبالتعاون مع المعمل المركزي لأبحاث النخيل بالداخلة.



وأوضح دياب بعدم ملاصقة النخيل وتقريب المسافات لعدم انتقال الإصابة من فسيلة لأخرى، فيراعي تحديد المسافة اللازمة لزراعة النخيل وهي 6 أمتار أو 8 أمتار بين النخلة والأخرى.