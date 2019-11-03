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محافظات

خطة تأمين مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:08 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قال اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إنه تم البدء في العمل بالخطة الأمنية الموضوعة لتأمين مباراة كرة القدم بين فريقي الاتحاد السكندري، والمحرك البحريني اليوم الأحد، باستاد الإسكندرية، في ذهاب الدور الـ16 لكأس محمد السادس.

تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق بنشر قواتها ومنع أية إشغالات.

وأضاف الجندي أنه تم تكليف إدارة البحث الجنائي بفحص كافة المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد بالإضافة إلى دور إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن وعمل التعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

كما تم وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة وأطواف ودوريات متحركة بكافة الطرق المؤدية للاستاد وفندق إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بالأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث أي شيء يهدد الأمن مع التشديد على ألا يسمح بدخول أي شخص لحضور المباراة غير المصرح لهم، وفقا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة ممثلى الفريقين، الإعلاميين والصحفيين، كما أكد على تواجده وكافة المستويات الإشرافية والقيادية ميدانيا لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة بكل دقة.
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