إخماد حريق محدود بمصنع طلخا للأسمدة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية صباح اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود بسير خط تعبئة النترات بمصنع طلخا للأسمدة والصناعات الكيماوية.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد يحيى عبدالعزيز مدير إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانبعاث أدخنة من مصنع طلخا للأسمدة والصناعات الكيماوية.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية برئاسة المقدم أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق نشب في سير كاوتش طوله 15 مترًا، بخط تعبئة النترات، وتم السيطرة عليه قبل انتقاله لباقي المكان.



فيما لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو تعطل في سير العمل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.