التضامن تشارك في مؤتمر العلاج بالفن بطب الإسكندرية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، في المؤتمر العلمي الأول للعلاج بالفن بين النظرية والتطبيق للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات بكلية طب الإسكندرية.



وأكد فوزي إمام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، في كلمة خلال المؤتمر، أن وزارة التضامن الإجتماعي، تقدم خدمات متعددة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأستخدام الفن كعلاج، مشيرًا إلى أن اهتمام التضامن بهؤلاء الأشخاص، لكي يعيشوا حياة كريمة.



ويضم المؤتمر نخبة من المتخصصين في مجال العلاج بالفن والموسيقى والسيكودراما والقصة والطب النفسي، وكيفية استخدام الفن مع حالات ذوى الاحتياجات الخاصة، وكيفية حل المشكلات عن طريق طرح مناقشات واسعة في هذا المجال.