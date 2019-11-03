"هاجيبيس" يتسبب في خروج نفايات ملوثة بالإشعاع في اليابان

قالت وزارة البيئة اليابانية إن عشرات الأكياس التي تحتوي على أتربة ملوثة بالإشعاع قد جرفت في الأنهار في أعقاب إعصار قوي الشهر الماضي. وتلك النفايات الخطرة هي نتاج كارثة عام 2011 النووية، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.



وكانت تلك النفايات تكدس في مواقع تخزين مؤقتة في فوكوشيما ومقاطعات مجاورة أخرى.



وذكر مسؤولون إنه بعد تفتيش جميع مواقع التخزين تأكدوا من أن 90 كيسا في فوكوشيما وكيسا في مقاطعة توتشيجي قد جرفت جراء الإعصار هاجيبيس.

وأضاف المسؤولون أنهم وجدوا 25 كيسا فارغا على الأقل ما يعني أن الأتربة الملوثة قد جرفتها مياه الفيضانات.

ولكن المسؤولين تابعوا أن مستويات الإشعاع حول المواقع لا تزال كما هي.



ويخطط المسؤولون لتركيب حواجز حول مواقع التخزين لتجنب وقوع حوادث مماثلة بالإضافة إلى البحث عن سبب المشكلة.