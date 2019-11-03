حملة أمنية لإعادة الانضباط بالمنطقة الأثرية

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لإعادة الانضباط للمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الخارجين على القانون.



وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 10 مشتبه بهم، وتنفيذ حكمين قضائيين، بالإضافة إلى ضبط 3 بائعين متجولين، وخيال وجمال، والقبض على أحد الأشخاص لاتهامه بانتحال الصفة.



كما أسفرت الحملة عن إزالة 78 مخالفة تعد وإشغال طريق، لمحلات تجارية، وباعة جائلين، وإعلانات بدون ترخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.