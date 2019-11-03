إزالة المخلفات والأتربة من المتحف الزراعي

قال الدكتور السعدي بدوي مستشار وزير الزراعة، إنه لم يحدث أن تم قطع شجرة واحدة من الأشجار الموجودة بالمتحف الزراعي، موضحا أن ما تم هو تقطيع نباتات السيسبان التي تعتبر وباء في أي منطقة تنمو فيها بصورة برية وعشوائية ويجب التخلص منها.



وأضاف بدوي في بيان للوزارة، أنه تم توسيع بوابة المتحف على شارع الثورة من ٣ إلى ٥ امتار لتسهيل حركة المعدات والمرور للزوار والعارضين، دون قطع شجرة واحدة.



وأشار إلى أن المنطقة المخصصة لإقامة معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعي كانت مغطاة بمخلفات من سنوات وهي عبارة عن أتربة وتكسير أحجار تم رفعها ونقلها إلى المقالب العمومية من خلال هيئة النظافة والتجميل على نفقة الشركة المنفذة لترميم المتحف دون وجود أي اخشاب أو نباتات ذات قيمة.



وأضاف أن الوزارة حريصة على المحافظة على البيئة ونمو النباتات بصورة طبيعية، ولذلك تم إقامة بئر ارتوازي بقطر ١٠ بوصات لزراعة أرض المتحف حتى يتم إحياء الحدائق التي أهملت منذ سنوات لعدم توافر مياه الري لها، وبالتالي فإن وجود البئر سيؤمن الاحتياجات المائية لمساحات المتحف بالكامل وتجهيز حديقته حتى تكون معرضا دائما للأنشطة الزراعية.