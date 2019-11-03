اليوم.. توقيع بروتوكول تشغيل 58 مصنعا بالطاقة الشمسية ببورسعيد

يشهد، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول لتشغيل مجمع الـ "58 مصنعا" بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة بالطاقة الشمسية.



وتبلغ تكلفة المشروع في مرحلته الأولى التي تشمل 22 مصنعا حوالي 5 ملايين جنيه، على أن يتم تعميم نظام العمل بالطاقة الشمسية على بقية المصانع خلال المرحلة الثانية، وسيقوم مركز تحديث الصناعة بدعم المشروع بنسبة 10%، بينما ستقوم أحد البنوك بتمويل الـ90% الباقية من خلال قروض بنسبة فائدة 5% ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.



ويعمل مشروع تشغيل المصانع بالطاقة الشمسية على توفير الوقت والأموال التي كانت يتم سدادها مقابل استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى بيع الطاقة المتبقية واستفادت المستثمرين من هذه الطاقة.