وكيل تعليم مطروح يتابع سير العملية التعليمية بواحة سيوة

واصل الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، جولاته الميدانية بالإدارات التعليمية بتفقده مسار العملية التعليمية بمدارس واحة سيوة؛ لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي، بحضور سليمان عمر مسلم مدير الإدارة التعليمية، وبلال جبريل نقيب معلمي سيوة.



وتفقد وكيل تعليم مطروح الحجرات الدراسية والفصول التعليمية، وحجرات المكتبة والوسائل التعليمية ومعمل العلوم، ثم تابع شرح المعلمين الحصص الدراسية وتجاوب الطلاب مع الشرح ومتابعة دفاتر الحضور والإنصراف للاطمئنان على انتظام وانضباط العملية التعليمية بمدارس الواحة.



وأكد على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية من العاملين بتلك المدارس لتقديم محتوى تعليمي متطور لطلاب مدارس سيوة.



من ناحية أخرى وزع الدكتور سمير النيلي وكيل تعليم مطروح قطع الحلوى على طلاب مدرسة سيدي رحيم الابتدائي؛ احتفالا بحلول المولد النبوي الشريف.

وتفقد وكيل تعليم مطروح الحجرات الدراسية والفصول التعليمية، وحجرات المكتبة والوسائل التعليمية ومعمل العلوم، ثم تابع شرح المعلمين الحصص الدراسية وتجاوب الطلاب مع الشرح ومتابعة دفاتر الحضور والإنصراف للاطمئنان على انتظام وانضباط العملية التعليمية بمدارس الواحة.

وأكد على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية من العاملين بتلك المدارس لتقديم محتوى تعليمي متطور لطلاب مدارس سيوة.

من ناحية أخرى وزع الدكتور سمير النيلي وكيل تعليم مطروح قطع الحلوى على طلاب مدرسة سيدي رحيم الابتدائي؛ احتفالا بحلول المولد النبوي الشريف.