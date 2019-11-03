ضبط 26 تاجر مخدرات في الجيزة

نجح ضباط مباحث الجيزة، اليوم الأحد، في القبض على 26 تاجر مخدرات، في حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية في أنحاء المحافظة.



وعثر بحوزة المتهمين المضبوطين على 1445 جرامًا من مخدر الحشيش، و349 قرصًا مخدرًا، و25 جرام هروين، و400 جرام من مخدر الأستروكس، و100 جرام من مخدر شادو.



بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



تم أخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.