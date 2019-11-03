ضبط 3 عاطلين بأسلحة وذخيرة في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.



وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بحيازة 3 عاطلين أسلحة نارية وعدد من الطلقات بدون ترخيص.



تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم 3 فرود خرطوش محلي الصنع، و8 طلقات بدون ترخيص.



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة بقصد الدفاع، ونفوا الاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.