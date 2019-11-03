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محطة تل أبيب

الاحتلال يعتدي على وزير شؤون القدس ويعتقله ويصيب شابا آخر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:05 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على وزير شؤون القدس فادي الهدمي، قبل أن تعتقله من منزله في مدينة القدس المحتلة.

وقال مراسل وكالة وفا، إن قوات الاحتلال داهمت منزل الوزير الهدمي في حي الصوانة في مدينة القدس فجرا، وفتشته، وقامت بالاعتداء عليه أمام عائلته، قبل ان يتم اعتقاله.

يذكر أن هذا الاعتقال الثالث له منذ توليه منصب وزير القدس، عدا عن عشرات الاستدعاءات.

كما أصيب شاب، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البوابة العسكرية المقامة فوق أراضي قرية عانين غرب جنين بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري.

وذكر إسعاف الهلال الأحمر ومصادر محلية لـ"وفا"، بأن الشاب محمد أحمد جرادات (32 عاما) أصيب برصاصة في ساقه اليسرى، أثناء محاولته الدخول الى أراضي العام 1948، حيث قامت قوات الاحتلال باحتجازه، ونقله إلى معسكر سالم للاستجواب، ثم جرى تسليمه للهلال الأحمر، وتم نقله لمستشفى جنين الحكومي، ووصفت حالته بالبسيطة.

يذكر أن إطلاق النار على المواطنين قرب الجدار العنصري تكرر مؤخرا؛ إذ أصيب تسعة شبان بالطريقة ذاتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنا من بلدة بلعا شرق طولكرم.

وأفاد نادي الأسير في طولكرم لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نبيل صالح عواد حمدان (52 عاما) عقب مداهمة منزله في بلعا.
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