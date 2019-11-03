السلفادور تأمر دبلوماسي فنزويلا بمغادرة البلاد

قالت حكومة السلفادور، إنها أمرت دبلوماسي فنزويلا بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، موضحة أن هذا القرار يتماشى مع عدم اعترافها بشرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وأضافت الحكومة في بيان أنها اعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا إلى أن يتم إجراء انتخابات حرة في البلاد.



وتابعت أن السلفادور ستعترف ببعثة دبلوماسية جديدة لفنزويلا يعينها جوايدو.



وجاء في البيان أن "السلفادور تنتظر استلام أوراق اعتماد التمثيل الدبلوماسي الجديد لفنزويلا في المستقبل القريب".



واعترفت دول عديدة بجوايدو مشيرة إلى تجاوزات في عملية انتخاب مادورو لفترة أخرى. ويسيطر زعيم المعارضة على عدد من سفارات فنزويلا في الخارج بما في ذلك الولايات المتحدة وكوستاريكا.