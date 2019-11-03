السيطرة على حريق غابات فى منطقة زراعية بجنوب كاليفورنيا

بدأ رجال الإطفاء في السيطرة على حريق غابات مدمر في منطقة زراعية بجنوب كاليفورنيا مستفيدين من هدوء حركة الرياح في الوقت الذي سمحت فيه السلطات لبعض السكان بالعودة إلى منازلهم.



وشب حريق ماريا يوم الخميس قرب بلدة سانتا بولا الواقعة على بعد 110 كيلومترات شمال غربي وسط لوس انجليس ودمر منذ ذلك الوقت 9400 فدان من الأحراش الجافة.

وهرع رجال الإطفاء لحماية محاصيل تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات من الحمضيات والأفوكادو بالإضافة إلى البنية الأساسية لصناعة النفط.



وتم يوم السبت احتواء 20 في المئة من الحريق الذي يعد أخطر الحالات الطارئة التي تواجه رجال الإطفاء بكاليفورنيا بعد أن تم إلى حد كبير احتواء العديد من الحرائق الأخرى في الولاية.



وأجلت السلطات أكثر من عشرة آلاف شخص في ذروة الحريق.



ولكنها سمحت للناس القاطنين بمنطقتين بالعودة إلى ديارهم يوم السبت وتعتزم إلغاء أوامر إخلاء أخرى طبقا لما قاله بريان مكجراث من إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا.



‭ ‬وقال إن الحريق دمر ثلاثة مباني ولكنه لم يسفر عن إصابة أحد.