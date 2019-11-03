إطلاق صاروخ أمريكى ينقل حمولة لمحطة الفضاء الدولية

انطلق من قاعدة طيران والوبس التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، على الساحل الشرقي لفرجينيا، صاروخ أمريكي يحمل شحنة إمدادات من الوكالة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).



لقد بُني هذا الصاروخ، وهو من طراز انتاريس من قبل نورثروب غرومان، وانطلق في الساعة 9:59 صباحا بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، حاملا مركبة الفضاء (كايغنوس) إلى ISS.



وانفصلت المركبة بنجاح عن الصاروخ الحامل بعد نحو 9 دقائق من الانطلاق، ومضت محلقة في طريقها نحو المحطة الدولية، وفقا لنقل حي بثته ناسا.



ومن المتوقع أن تلتحم المركبة بمحطة ISS فجر الإثنين، وفقا لناسا.



وتحمل المركبة 8200 باوند (3719 كغم) من التجهيزات وأجهزة التجارب العلمية للمحطة.



قال سامويل تنغ، وهو عالم أمريكي من أصل صيني، يقود فريقا عالميا يضم 600 عضو، قام بتطوير مشروع جهاز استشعار ضوئي (AMS-02) تم تثبيته خارج المحطة الدولية للبحث عن المادة المظلمة والمادة المضاءة، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن الجهاز AMS-02 سيواصل جمع وتحليل المعطيات طوال فترة وجود المحطة، لأن الاستكشافات الجديدة والهامة متوقعة طالما يتم استخدام مثل هذه الأجهزة الدقيقة.