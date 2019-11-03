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منوعات

بيع ملابس أوليفيا نيوتون- جون فى فيلم "جريس" بمبلغ 405700 دولار

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:33 ص
أوليفيا نيوتون- جون
أوليفيا نيوتون- جون
وكالات
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قالت دار جوليان للمزادات إن بنطالا أسود ضيقا وسترة من الجلد ارتدتهما الممثلة أوليفي ا نيوتون- جون في فيلم "جريس" بيعا بمبلغ 405700 دولار خلال مزاد أقيم في بيفرلي هيلز وهو ما يزيد مرتين عن السعر المتوقع.

ومثلت هذه الملابس تحول شخصية نيوتون-جون في الفيلم الموسيقي الذي عرض عام 1978 من ساندي تلميذة الثانوي الرزينة إلى ساندي الجذابة وكانت ضمن 500 قطعة عُرضت للبيع من أجل جمع مال لمركز نيوتون-جون لعلاج السرطان في أستراليا.

وارتدت نيوتون- جون ذلك البنطال الشهير من أجل رقصة وأغنية "أنت الشخص الذي أريده" (يو أر ذا وان ذات أي وونت) مع جون ترافولتا وكان ضيقا جدا لدرجة أنه تم خياطته عليها لتصوير هذا المشهد وبيع بسحاب (سوستة) مقطوع. ولم يتم الكشف عن شخصية من اشترى البنطال والسترة.

وقالت جوليان إن المزاد جمع 2.4 مليون دولار بشكل إجمالي مع تجاوز معروضات كثيرة مرتبطة بالفيلم السعر المتوقع لها بكثير.

وبيع ملصق للفيلم وقعت عليه نيوتون-جون وترافولتا وأفراد آخرون ممن شاركوا في الفيلم بمبلغ 64 ألف دولار بعد أن كان متوقعا له ألف دولار.
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