هتافات مناهضة ضد ترامب خلال حضوره مباراة فى نيويورك

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، هتافات مناهضة له من الجمهور خلال حضوره مباراة لفنون القتال المختلطة في نيويورك، بعد ستة أيام على موقف مماثل في ملعب في إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن.



وذكر صحافي من وكالة "فرانس برس"، أن دخول ترامب إلى قاعة "ماديسون سكوير جاردن" أثار صيحات استهجان طغت على التصفيق والتشجيع.



وأدى حضور رئيس الدولة إلى مدينته نيويورك إلى تظاهرة ضمت بضع عشرات من الأشخاص أمام الصالة الشهيرة.



وجلس ترامب في الصف الثالث مع ابنيه دونالد الابن وإيريك.



وأحد المتبارين جورج ماسفيدال هو من أنصار الرئيس ترامب.



وتابع ترامب المباراة بين كيفن لي وجريجور جيليبسي، ثم وقف لثلاثين ثانية تقريبا ليصفق لجيليبسي.



وكان ترامب أعلن في تغريدة على تويتر الخميس أنه سيجعل من مجمعه الفندقي في مارا لاجو بولاية فلوريدا مقرا لإقامته بدلا من شقته الفاخرة من ثلاثة طوابق في قمة "برج ترامب".



وكان ترامب واجه موقفا مماثلا الأحد الماضي عندما حضر مع زوجته ميلانيا المباراة الخامسة في الدور النهائي لدوري البيسبول في واشنطن.