ترامب للمهربين: لدينا جدار قوى جدا ومن السهل إصلاحه

قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد من شأن تقارير مفادها أنّ مهرّبين تَخطّوا "الجدار" الحدودي مع المكسيك عبر إقدامهم على نشره بسهولة مستخدمين أدوات يسهل الحصول عليها.



وقال ترامب للصحفيين في واشنطن "لدينا جدار قوي جدا ومن السهل إصلاحه".



وذكرت صحيفة واشنطن بوست السبت أنّ مهربين من المكسيك دخلوا الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة عبرَ حفر فجوات في أجزاء جديدة من الجدار الحدودي، مصنوعة من الاسمنت والفولاذ، بواسطة مناشير متوافرة في الاسواق مقابل نحو مئة دولار.



وفي هذا الصدد قال أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، إنَّ وضع خطة عدم الهجرة غير الشرعية من أهم الوعود الانتخابية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا ذلك بأكثر الوعود الانتخابية الجدلية في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف الخبير، خلال تصريحات لشاشة "اكسترا نيوز"، أن زيارة الرئيس الأمريكي للجدار الحدودي مع دولة المكسيك وتأكيد أنه ينجح في منع المهاجرين من الوصول إلى بلاده تعتبر رسالة موجهة بشكل أساسي إلى القاعدة الانتخابية له، حيث ستُجرى الانتخابات المقبلة في شهر نوفمبر من العام المقبل ولذلك يريد تقديم نفسه للناخبين على أنه الرئيس الذي أوفى وعوده.



وتابع: "الكثيرون سخروا من ترامب وقالوا إن هذا الجدار وهمي موجود في عقل الرئيس الأمريكي فقط لكنه استطاع تحويل هذه الفكرة إلى حقيقة، وفي 2018 جرى الإعلان عن تراجع المهاجرين من المكسيك إلى الولايات المتحدة بنحو 80%".