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الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 29 درجة
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:57 ص
وكالاتطباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار، وقد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وتكون حالة البحري المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر اليوم:
القاهرة 2919
الإسكندرية 2816
بورسعيد 2520
الاسماعيلية 2816
السويس 2817
رفح 2519
كاترين 248
شرم الشيخ 3023
بني سويف 2918
سوهاج 3015
الأقصر 3215
أسوان 3316
الوادي الجديد 3315
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار، وقد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وتكون حالة البحري المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر اليوم:
القاهرة 2919
الإسكندرية 2816
بورسعيد 2520
الاسماعيلية 2816
السويس 2817
رفح 2519
كاترين 248
شرم الشيخ 3023
بني سويف 2918
سوهاج 3015
الأقصر 3215
أسوان 3316
الوادي الجديد 3315