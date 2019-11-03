الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار، وقد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وتكون حالة البحري المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر اليوم:

القاهرة 2919

الإسكندرية 2816

بورسعيد 2520

الاسماعيلية 2816

السويس 2817

رفح 2519

كاترين 248

شرم الشيخ 3023

بني سويف 2918

سوهاج 3015

الأقصر 3215

أسوان 3316

الوادي الجديد 3315