الأحد 03 نوفمبر 2019 الموافق 06 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

سفير مصر لدى كندا يشارك باللقاء السنوى لنادى النيل بتورونتو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:18 ص
سفير مصر لدى كندا،
سفير مصر لدى كندا، أحمد أبو زيد
أ ش أ
طباعة
شارك سفير مصر لدى كندا، أحمد أبو زيد اليوم في اللقاء السنوي الثاني والثلاثين لتجمع نادى النيل للجالية المصرية بمدينة تورونتو بمقاطعة أونتاريو، حيث التجمع الأكبر للجالية المصرية في كندا.

وقال السفير المصري - في تصريح صحفي عقب اللقاء - إن تجمع نادى النيل يعتبر من أقدم وأعرق تجمعات الجالية المصرية في كندا، حيث أنشئ عام 1988 بهدف مساعدة المصريين المهاجرين إلى كندا في الاندماج والانخراط في المجتمع الكندي، فضلا عن الحفاظ على التراث والثقافة المصرية وتعزيز أواصر التواصل بين أبناء الجالية المصرية في كندا ووطنه الأم، لاسيما في مقاطعة أونتاريو، الموطن الأكبر للكنديين من أصل مصري.

وعبر أبو زيد - في كلمة ألقاها خلال الحفل - عن سعادته الخاصة بالمشاركة في اللقاء للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا حرص السفارة المصرية في أوتاوا على التواصل المباشر مع تجمعات الجالية المصرية في كافة ربوع كندا، والاهتمام بالاستفادة من خبراتهم الواسعة في دعم مسيرة التنمية والتطور في مصر، والتنسيق معهم فى رعاية المبادرات والمقترحات التي تستهدف دعم صورة مصر في كندا، وكيفية التنسيق بين تجمعات الجالية المصرية في مختلف مقاطعات كندا لتنفيذ أنشطة داعمة لمصر على الساحة الكندية.

وقدم السفير المصري شرحا لما تشهده مصر حاليا من تحول اقتصادي واجتماعي وسياسي. كما استعرض علاقات التعاون المتميزة بين مصر وكندا، وما شهدته من تطور خلال الفترة الأخيرة، والشراكة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، متطرقا إلى الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وخطط السفارة المصرية في هذا المجال.

و اللقاء شهد حضورا كبيرا من أبناء الجالية المصرية في تورونتو وضواحيها، حيث سلم السفير أبو زيد شباب وقيادات الجالية دروع التميز وشهادات التقدير من نادى النيل لجهودهم في دعم أنشطة الجمعية وتقديم الخدمات لأبناء الجالية، في حضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد الحلوجى.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرى النقل والتخطيط

منذ حوالي 19 ساعة

اعترافات مرتكب "مذبحة المرج": ما استحملتش أشوفها مع حد غيري

منذ حوالي 10 ساعات

داعش يعلن مسئوليته عن أول عمل إرهابي بقيادة القرشي

منذ حوالي 16 ساعة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

ads

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. (صور)

الأكثر قراءة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

داعش يعلن مسئوليته عن أول عمل إرهابي بقيادة القرشي

احذر.. تطبيق خطير يهدد ملايين هواتف "أندرويد"

بلاغ جديد للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لجمال عيد

أيام زمان

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

«مولانا مُتجلِّي».. حكايات عن مريدي عبد الباسط عبد الصمد

«نهاية الفنانات بؤس وشقاء».. كيف هدد الشعراوي شادية وهالة الصافي؟

محمد هنيدي يغني في فرح السقا (فيديو نادر)

نجم الساعة

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

الصحة

بحث طبى: زهور "زئبق السلام" تزيل السموم العالقة بالهواء

5 جُمل لا تقولها لطفلك حفاظا على سلامة صحته العقلية

عقار جديد لمنع انتشار السرطان

كيف تتخلص من الهالات السوداء تحت العين

الرئيس نيوز

نائب يطالب "البرلمان" بمد الانعقاد الحالي لاستكمال مدة الخمس سنوات

وزير التنمية المحلية: تكليف من "الوزراء" لبحث معوقات الاستثمار فى المحافظات

4 قرارات حازمة من "الكهرباء" لحل مشكلة أخطاء الفواتير.. تعرف عليها

روسيا: نناقش الاتحاد الأوروبي لحل النزاعات التجارية بمنظمة التجارة العالمية

منوعات

باحثون يعثرون على طائر داخل قطعة عنبر ترجع إلى 100 مليون عام

القبض على امرأة "قضمت" أذن صديقتها

مدينة كراكوف البولندية.. الأفضل فى أوروبا لقضاء عطلة قصيرة

حيلة لتوفير الوقت فى الصباح

كشكول

"شوقي" يرد علي اجتزاء "السوشيال ميديا" لتصريحاته

وزير التعليم يوضح لـ"كشكول" تصريحاته بشأن انضمام المهندسين لداعش

البحر الأحمر الأزهرية تستعد للدفع بملفات الحصول على الجودة لمجموعة معاهد جديدة

جامعة قناة السويس تدرب الطلاب المكفوفين على تشكيل الخزف

إسلام سياسي

مدير الملتقي الدولي للطريقة الشيخية بالجزائر:ندعم المؤسسة العسكرية بكل قوة

إخوان سوريا يستفزون أعضاء الجماعة بصالون سياسي في تركيا

مرصد الأزهر: "القاعدة" يسعى لتوسيع نفوذه وتنفيذ عمليات نوعية

مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بدعوة 50 شخصية فرنسية لمواجهة الإسلاموفوبيا


زيت وسكر

قبل موسم القمح.. تعرف على أهم الإرشادات وأصناف الزراعات

كيف تواجهه تنميل الأطراف؟

“التنمية المحلية”: لدينا أكثر من ٧٨ مركز حرفي لتدريب الأيدي العاملة بالمحافظات

خلال نوفمبر.. كيف تعتنى بمحاصيل الخضر والفواكة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
جديد المستنقع الأفغانى
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
المزيد

الثقافة

دعم دور النشر المشاركة بمعرض الشارقة للكتاب بـ4.5 مليون درهم

الكلب

اتحاد الكتاب ينعى فوزية مهران

ثمة حنين لم يزل يتثاءب

صفحتنا ع الفيس بوك