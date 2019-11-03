سفير مصر لدى كندا يشارك باللقاء السنوى لنادى النيل بتورونتو

شارك سفير مصر لدى كندا، أحمد أبو زيد اليوم في اللقاء السنوي الثاني والثلاثين لتجمع نادى النيل للجالية المصرية بمدينة تورونتو بمقاطعة أونتاريو، حيث التجمع الأكبر للجالية المصرية في كندا.



وقال السفير المصري - في تصريح صحفي عقب اللقاء - إن تجمع نادى النيل يعتبر من أقدم وأعرق تجمعات الجالية المصرية في كندا، حيث أنشئ عام 1988 بهدف مساعدة المصريين المهاجرين إلى كندا في الاندماج والانخراط في المجتمع الكندي، فضلا عن الحفاظ على التراث والثقافة المصرية وتعزيز أواصر التواصل بين أبناء الجالية المصرية في كندا ووطنه الأم، لاسيما في مقاطعة أونتاريو، الموطن الأكبر للكنديين من أصل مصري.



وعبر أبو زيد - في كلمة ألقاها خلال الحفل - عن سعادته الخاصة بالمشاركة في اللقاء للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا حرص السفارة المصرية في أوتاوا على التواصل المباشر مع تجمعات الجالية المصرية في كافة ربوع كندا، والاهتمام بالاستفادة من خبراتهم الواسعة في دعم مسيرة التنمية والتطور في مصر، والتنسيق معهم فى رعاية المبادرات والمقترحات التي تستهدف دعم صورة مصر في كندا، وكيفية التنسيق بين تجمعات الجالية المصرية في مختلف مقاطعات كندا لتنفيذ أنشطة داعمة لمصر على الساحة الكندية.



وقدم السفير المصري شرحا لما تشهده مصر حاليا من تحول اقتصادي واجتماعي وسياسي. كما استعرض علاقات التعاون المتميزة بين مصر وكندا، وما شهدته من تطور خلال الفترة الأخيرة، والشراكة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، متطرقا إلى الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وخطط السفارة المصرية في هذا المجال.



و اللقاء شهد حضورا كبيرا من أبناء الجالية المصرية في تورونتو وضواحيها، حيث سلم السفير أبو زيد شباب وقيادات الجالية دروع التميز وشهادات التقدير من نادى النيل لجهودهم في دعم أنشطة الجمعية وتقديم الخدمات لأبناء الجالية، في حضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد الحلوجى.