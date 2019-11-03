اليوم.. الأنبا رافائيل يترأس احتفال اليوبيل الذهبى للكنيسة بأستراليا

يترأس الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة اليوم الاحتفال باليوبيل الذهبى للكنيسة القبطية فى أستراليا.



يأتى ذلك في إطار زيارته الرعوية لإيبارشية ملبورن وتوابعها وتستمر لمدة أسبوعين تتضمن مدن ملبورن.



وفي السياق ذاته يترأس الأنبا رافائيل غدا لقاء مجمع كهنة إيبارشية ملبورن.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدى يومي الأربعاء والجمعة.