انفوجراف.. ارتفاع عدد سكان مصر نصف مليون خلال 100 يوم

أعلنت الساعة السكانية مع بداية الساعات الأولى من اليوم الأحد تخطي عدد السكان داخل مصر 99.5 مليون نسمة، وذلك بعد 3 أشهر ونصف الشهر فقط من ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل لـ 99 مليون نسمة، وهو ما يعني زيادة عدد سكان الجمهورية بأكثر من نصف مليون نسمة خلال 100 يوم.



وتشير الساعة السكانية عبر الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن محافظة القاهرة تأتي في صدارة محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان بـ9.8 مليون نسمة، يليها محافظة الجيزة بعدد 9.04 مليون نسمة، ثم محافظة الشرقية بعدد 7.5 مليون نسمة، الدقهلية 6.7 مليون نسمة.



بينما بلغ أقل عدد للسكان بمحافظات جنوب سيناء بـ 108.1 ألف نسمة، والوادي الجديد 254.4 ألف نسمة، البحر الأحمر 379.8 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، مطروح 472.6 ألف نسمة.