اليوم.. الحكم على متهم فى "خلية طلاب حلوان"

تصدر الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، حكمها على المتهم كريم جمال بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية طلاب حلوان".



يصدر القرار، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



واستمعت المحكمة، إلى المرافعة الختامية للدفاع الحاضر عن المتهم كريم جمال والذي التمس براءته من التهم المنسوبة إليه، بناء على عدة دفوع قانونية أبداها الدفاع في مرافعتها وشرحها شرحًا وافيا.



كانت المحكمة، قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازي غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات.



كان قد أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 15 متهما بينهم 10 طلاب، في الخلية المعروفة إعلاميا بخلية "الطلاب الإرهابية" للمحاكمة الجنائية العاجلة.



وشملت قائمة المتهمين في القضية رقم 2279 جنايات أمن الدولة طوارئ، لسنة 2018 المقيدة برقم 103 حصر أمن الدولة طوارىء، لسنة 2018 ورقم 108 جنايات أمن الدولة العليا، لسنة 2018، كلا من، "وليد منير إسماعيل" 23 سنة طالب، و"محمد جمال الدين، 26 سنة طالب، و"أحمد رأفت جمال الدين" 30 سنة عامل بمقهى، و"عمر رأفت جمال الدين" 21 سنة طالب، و"محمد رأفت جمال" 22 سنة طالب، و"أحمد عبد الغنى محمد" 34 سنة، و"أحمد محمود عبد العزيز" 22 سنة حاصل على بكالوريوس علوم، و"عاصم أحمد زكى" 22 سنة طالب، و"علي أحمد محمد" 29 سنة طالب، و"عمر أحمد محمد" 27 سنة طالب، و"خالد محمد عبد السلام" 22 سنة طالب، و"عمرو محسن أحمد" 32 سنة مهندس، "عمر ياسر فؤاد إبراهيم" 21 سنة طالب، و"عمر خالد محمود" 21 سنة طالب، و"على الدين محمد" 21 سنة طالب".



وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة قام كلا من:

أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحكام ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.



وحرض المتهم الأول، على ارتكاب الجريمة الإرهابية موضوع الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات، وانضموا لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وتلقوا تدريبات بدنية وعسكرية لديها مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.



درب أفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، بأن تولى إعداد المتهمين الأول والسادس والسابع بدنيا، لارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.



وتلقوا التدريبات البدنية موضوع الاتهام الوارد بالبند رابعا، على النحو المبين بالتحقيقات، وحال كونهم مصريين الجنسية، التحقوا بغير إذن كتابى من السلطة المختصة بجماعة مسلحة، يقع مقرها خارج البلاد، بأن التحقوا بتنظيم داعش بدولتى العراق وسوريا الذى يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه فى ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها، على النحو المبين بالتحقيقات.