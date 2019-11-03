"الإحصاء": القاهرة وأسيوط الأعلى فى وفيات الأطفال

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن وفيات الأطفال دون الخامسة بلغت 47.6 ألف حالة خلال عام 2018، يتركز أغلبها في المناطق الحضرية بعدد 31.1 ألف حالة وفاة، مقابل 16.5 ألف حالة وفاة في الريف، وبلغ نصيب الذكور من حالات الوفاة بين الأطفال 17.4 ألف حالة مقابل 13.6 ألف حالة بين الإناث.



ويشير جهاز الإحصاء إلى أن محافظة القاهرة سجلت أعلى عدد حالات وفاة بين الأطفال دون الخامسة بـ 7473 حالة وفاة خلال عام 2018، يليها محافظة أسيوط بعدد 4023 حالة وفاة، ثم محافظة الجيزة بعدد 3447 حالة وفاة، والمنيا 3217 حالة والإسكندرية بعدد 3176 حالة وفاة، والبحيرة 2459 حالة وفاة.



بينما تذيلت القائمة محافظة كفر الشيخ بعدد 1082 حالة وفاة، ومحافظة الغربية 1537 حالة وفاة، ومحافظة دمياط بعدد 460 حالة وفاة خلال عام 2018، لافتًا إلى أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة خلال الفترة بين 2009 و2018، سجلت ارتفاعًا مطردًا من 16.9 حالة وفاة لكل ألف مولود حي عام 2009 لـ 19.1 خلال عام 2011، ثم 19.7 في عام 2012 ووصولًا لـ 20 في عام 2018.